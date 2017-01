Cremona, precipita un aereo ultraleggero: due morti

CREMONA, 29 GENNAIO - Un aereo ultraleggero è precipitato nei pressi dell'aeroporto turistico di Migliaro, frazione di Cremona. Dalle prime informazioni le vittime sarebbero due uomini.

Non sono ancora conosciute le cause che hanno determinato lo schianto del velivolo ma secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che al momento dell’atterraggio le condizioni ambientali non fossero delle migliori. La foschia presente sulla pista avrebbe ridotto notevolmente la visibilità in fase di atterraggio.

Scattato l’allarme gli operatori del 118 si sono subito recati sul posto per prestare i primi soccorsi risultati vani per i due uomini che erano a bordo dell’aereo. Intanto è stata aperta un’indagine da parte dei Carabinieri per conoscere le cause dell’incidente.

(Immagine da: Il Mattino di Padova)

Caterina Apicella