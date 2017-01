Catania, furti e rapine in gioiellerie e abitazioni private: undici arresti

CATANIA, 10 GENNAIO - La Polizia di Stato di Catania ha eseguito un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di undici persone indagate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapina, tentata rapina, furto e ricettazione.

Le persone fermate sarebbero sospettate di far parte di un sodalizio dedito a rapine in gioiellerie, abitazioni e ville di privati cittadini che in alcuni casi sarebbero stati picchiati nel corso dell'attività criminali dei presunti responsabili. Secondo quanto appreso, risulta possibile anche che le vittime delle rapine siano state persone anziane, immobilizzate e picchiate e alle quali sarebbero stati sottratti beni ed oggetti personali.

Maggiori dettagli dell'operazione, saranno divulgati nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso gli uffici della Procura della Repubblica di Catania a partire dalle 10.30.

Luigi Cacciatori

Immagine da batmagazine.it