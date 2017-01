Catania, ragazza di 14 anni si suicida nella sua stanza da letto

CATANIA, 9 GENNAIO - Una drammatica notizia di cronaca arriva da Catania, dove la scorsa notte una ragazza di 14 anni si è tolta la vita impiccandosi nella sua stanza da letto. Inutili i tentativi messi in atto dai soccorsi sanitari, in quanto, secondo quanto riportano alcuni media locali, la giovane era già morta al loro arrivo.

Dalle prime indiscrezioni emerse, risulta possibile che la quattordicenne abbia compiuto il disperato gesto poiché sofferente per la separazione dei genitori, ai quali però, avrebbe lasciato un biglietto per spiegare che non era colpa loro.

Sul posto i Carabinieri. Si sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e le cause che avrebbero indotto la giovane, che viveva con la madre, a togliersi la vita.

Luigi Cacciatori

Immagine da videocitta.it