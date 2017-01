Firenze, perseguitava insegnante: arrestato per stalking uomo di 53 anni

FIRENZE, 27 GENNAIO - Un uomo di 53 anni di origine macedone è stato arrestato ieri dalla Polizia con l'accusa di stalking in quanto si sarebbe appostato ogni giorno davanti a una scuola media di Firenze nella speranza di incontrare una delle insegnanti, della quale si era invaghito.

Secondo quanto appreso dalle agenzie di stampa, in un'occasione l'uomo si sarebbe introdotto all'interno dell'istituto scolastico presentandosi alla portiera come fidanzato della docente. Il cinquantatreenne avrebbe cercato anche di avvicinare con la forza alcune colleghe della vittima, la quale, per evitare di incontrarlo, sarebbe arrivata a modificare il suo orario di lavoro.

Luigi Cacciatori

Immagine da urbanpost.it