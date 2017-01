Mantova, sessantenne tenta di strangolare la moglie e poi si suicida

MANTOVA, 10 GENNAIO - Un uomo di 60 anni ha tentato di strangolare la moglie durante un litigio, ma quando ha capito che la donna, riuscita a divincolarsi, stava chiamando i Carabinieri con il cellulare, si è tolto la vita impiccandosi alla ringhiera della scala della sua abitazione.

Stando a quanto avrebbe riferito la vittima agli uomini dell'Arma, la lite sarebbe scattata con molta probabilità perché il sessantenne non accettava la separazione e i litigi sarebbero stati nell'ultimo periodo molto frequenti.

La vicenda è accaduta nel tardo pomeriggio di ieri a Pegognaga, nel Mantovano. L'uomo si sarebbe suicidato dopo aver realizzato che la donna aveva contattato le autorità e, forse, spinto dalla paura o dal rimorso è ricorso al gesto estremo. All'arrivo dei militari, la donna era in stato di shock ed è stata prontamente condotta in ospedale per essere medicata alle svariate ecchimosi riportate.

Luigi Cacciatori

Immagine da torinooggi.it