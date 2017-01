Milano, donna uccisa in casa: il marito confessa l\'omicidio

MILANO, 16 GENNAIO - È crollato nel corso di un difficile e travagliato interrogatorio e ha ammesso di aver ucciso sua moglie. Luigi Messina, anni 43, marito di Rosanna Belvisi, la donna di 50 anni trovata morta ieri nella sua casa in via Coronelli, a Milano, è stato sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio.

Messina, dopo essere rientrato in casa intorno alle 15, aveva allertato le autorità dichiarando di aver trovato il corpo esanime della congiunta. Secondo quanto emerso, l'uomo, ex guardia giurata, prima di far ritorno nella sua abitazione avrebbe girovagato nel quartiere forse per far notare la sua presenza ed avere un alibi.

La vittima è stata uccisa a seguito di una profonda ferita alla gola. L'arma sarebbe stata ritrovata sul luogo del delitto, mentre, gli abiti di Messina sporchi di sangue sono stati individuati in un cestino della spazzatura vicino l'abitazione della coppia.

Da quanto appreso dai media locali, risulta possibile che i litigi tra i due fossero all'ordine del giorno e che Messina sia stato descritto dai vicini di casa come una persona irascibile, strana e litigiosa, mentre la Belvisi come una donna triste e cupa.

Luigi Cacciatori

Immagine da ligurianotizie.it