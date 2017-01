Rimini, scivola dallo scooter e cade su un istrice: operato ad un occhio

RIMINI, 9 GENNAIO - Brutta disavventura per un diciassettenne della provincia di Rimini, che a causa forse delle temperature rigide e dell'eventuale ghiaccio formatosi, ha perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava ed è andato a sbattere con la faccia sul dorso di un istrice che si trovava al bordo della strada. Secondo quanto riferiscono i media locali, sei aculei dell'animale si sono conficcati sul volto del ragazzo e due, in particolare, nell'occhio sinistro. La vicenda si è verificata la scorsa notte in una stradina della Valconca, nel Riminese.

Le prime cure mediche al ragazzo sono state prestate nel pronto soccorso dell'ospedale Infermi, ma poco dopo è stato trasferito presso il reparto di Oculistica del nosocomio Ceccarini di Riccione dove ha subito un intervento chirurgico al cristallino.

L'operazione sembra che sia andata bene e le parti del cristallino danneggiate a seguito dell'incidente sono state ricostruire dall'equipe medica. Bisognerà, però, attendere le prossime settimane per capire se il recupero della funzionalità dell'occhio sarà totale.

Luigi Cacciatori

Immagine da newsrimini.it