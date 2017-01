Crotone, spara con il fucile dal balcone a Capodanno

CROTONE, 2 GENNAIO - Festeggiava Capodanno sparando 50 colpi di fucile dal balcone. T.S., 59 anni, titolare di porto di fucile per uso sportivo e proprietario di un fucile e una pistola semiautomatici è stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia di Stato a Crotone.

I poliziotti della questura, durante un'attività di perlustrazione nelle vie cittadine, hanno notato in strada, nei pressi del portone di una abitazione, diversi bossoli esplosi da una pistola a salve e altri da un fucile. Il personale ha quindi effettuato un controllo costatando che nell'abitazione dell’uomo, in particolare sul terrazzo, a breve distanza da altre residenze, c'erano numerosi bossoli per fucile di identico calibro e marca di quelli ritrovati, per un totale di 50 colpi.

Le armi sono state sequestrate e T.S. regolarmente denunciato per il reato di spari in luogo pubblico.

Giulia Piemontese

(immagine da: net-unotv.com)