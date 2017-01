Cyberspionaggio, la coppia di fratelli arrestata spiava Renzi e Draghi

ROMA, 11 GENNAIO - La coppia di fratelli arrestata ieri, nel Lazio, per cyberspionaggio, spiava personaggi politici come Matteo Renzi, ex premier italiano, e Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea.

Giulio e Francesca Occhionero sono due fratelli residenti a Londra ma domiciliati a Roma che sono stati scoperti dalla Polizia spiare personaggi politici di grande importanza.

Le informazioni pervenute nelle mani della coppia, se diffuse, potrebbero essere molto rischiose per il nostro Paese.

Le indagini sono state effettuate dalla Polizia Postale e dalla Procura di Roma.

Chiara Fossati



immagine da www.affaritaliani.it