Megna, Intervista esclusiva a Paolo Pierobon: Filippo De Silva in "Squadra Antimafia" (Video)

CATANZARO, 31 Dicembre 2016 - Dopo un anno di grandi e partecipati eventi, la gioielleria Megna di Catanzaro Marina non poteva meglio chiudere il 2016 se non con un ospite d'eccezione pronto a brindare al nuovo anno che viene.

Paolo Pierobon, più famoso come Filippo De Silva nella serie televisiva di Canale5 "Squadra Antimafia" ha fatto il suo arrivo nel piazzale antistante il rinomato punto vendita, contornato da impazienti e sfegatati fan pronti a scattare una foto, girare un video-saluto o farsi lasciare un autografo dal cattivissimo ed ambiguo attore di una delle fiction più seguite in Italia.

Come in tutte le altre, anche in questa occasione, le telecamere ed i microfoni di InfoOggi sono state pronte a documentare l'evento catturando un'intervista esclusiva anche all'attore che ha svelato i particolari di questo suo personaggio sottolineando anche un forte legame con esso. A pochi mesi dalla scomparsa abbiamo ricordato anche il grande scrittore, attore e scenografo Dario Fo, con il quale Pierobon ha collaborato in uno spettacolo teatrale. Ma la domanda più importante è stata quella alla quale tutti cercano una risposta: ci sarà una prossima stagione di Squadra Antimafia? Guardate il servizio che abbiamo preparato.

Filippo Coppoletta