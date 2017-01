Ryanair: da marzo stop ai voli Lamezia-Roma

LAMEZIA TERME, 18 GENNAIO – Da fine marzo stop ai voli Ryanair sulla tratta Lamezia-Roma. Nella giornata di ieri, martedì 17 gennaio, sono state presentate a Catanzaro le nuove destinazioni europee, consultabili online.

Così John F. Alborante, Sales & Marketing Manager Italia della compagnia irlandese: “Ryanair rivolge sempre maggiore attenzione al traffico internazionale per le potenzialità che esprime la Calabria sia per quanto riguarda le partenze che l’incoming, ossia i turisti”.

Per quanto concerne le rotte italiane, Alborante dichiara che “la rotta per la capitale ha subito dei tagli dovuti ad una riduzione di traffico tale da indurre Ryanair a cancellare da fine marzo la tratta Lamezia-Roma, almeno per il momento. Tale cancellazione dovrebbe durare per tutta la stagione estiva”.

