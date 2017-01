Da oggi in tutte le librerie e negli e-store 'Se non ti vedo non esisti", primo romanzo di Levante

[Riceviamo e pubblichiamo]

TORINO, 19 GENNAIO - “Se Non Ti Vedo Non Esisti” è un romanzo introspettivo che vede la protagonista Anita passare attraverso esperienze diverse in un viaggio affascinante e doloroso alla ricerca di sé stessa. Una ulteriore conferma delle doti autorali di Levante, che si mostra in grado di affrontare brillantemente anche una dimensione “estesa” rispetto al formato canzone, sebbene (come confermato da lei stessa a un fan su Facebook) la sua scrittura “è tutta musica… la sentirai leggendo”.

Concepito oltre un anno fa, messo poi idealmente “nel cassetto” per dedicarsi al fortunato “Abbi Cura Di Te Tour” (2015-2016) e alla registrazione del nuovo album di inediti avvenuta la scorsa estate, il libro è stato terminato da Levante nell’ottobre 2016 ed esce il 19 gennaio.

Il libro “SE NON TI VEDO NON ESISTI” segna quindi il ritorno sulle scene di Levante dopo mesi di assenza,interrotta solo dalla sua partecipazione come guest al singolo (già platino) di J-Ax e Fedez dal titolo “Assenzio” e viene presentato da Levante in un mini instore tour dal 23 gennaio per quattro date:

TORINO 23.1 - Circolo dei lettori

ROMA 24.1- La Feltrinelli - Via Appia

MILANO 25.1 - Feltrinelli, Piazza Duomo

BOLOGNA 26.1 - La Feltrinelli Bologna

Anche sul fronte live è previsto un grande ritorno di Levante nel 2017, con un tour di 6 concerti nel mese di maggio. La tournée, dal titolo “NEL CAOS” farà seguito alla pubblicazione del terzo disco di inediti della cantautrice, la cui data di uscita e titolo non sono ancora stati annunciati ma di cui Levante ha confermato l’uscita in primavera.

NEL CAOS TOUR

http://bit.ly/nelcaosLEVANTE

4 maggio ROMA ATLANTICO LIVE! bit.ly/nelcaosROMA

5 maggio PERUGIA Afterlife live club bit.ly/nelcaosPERUGIA

6 maggio BOLOGNA Estragon Club bit.ly/nelcaosBOLOGNA

11 maggio MILANO Alcatraz - Milano bit.ly/nelcaosMILANO

12 maggio RONCADE (TV) New Age club bit.ly/nelcaosRONCADE

13 maggio VENARIA REALE (TO) Teatro Concordia Venaria Realebit.ly/nelcaosVENARIAREALE

La rapidissima ascesa di LEVANTE, la cantautrice che è già un’icona pop, inizia nell’estate 2013 quando col suo singolo d’esordio “Alfonso” (diventato subito una hit e un manifesto generazionale) domina sia l’airplay radiofonico che le piazze ed i festival di tutta Italia. La crescita è inarrestabile e sostenuta "a quattro mani” dal suo pubblico adorante e dalla critica, unanimi nel consacrare la giovane siciliana trapiantata a Torino come “la nuova stella nascente della musica italiana”.

Il suo primo album “Manuale Distruzione” esce a marzo 2014 ed entra subito nella top ten delle vendite. Levante condivide il tour con Max Gazzè prima (2013) e con i Negramaro poi (2014). Nell’autunno 2014 inizia a scrivere il secondo album: appena terminate le registrazioni, parte per un tour negli Stati Uniti dove suona al SXSW in Texas, poi a Los Angeles e New York.

“Abbi Cura di Te”, il suo secondo album, esce il 5 maggio 2015 (INRI / Carosello Records).

Il nuovo lavoro non delude le alte aspettative: Levante prosegue così la sua ascesa sia sul fronte social (dove la condivisione del suo mondo musicale ed estetico alimenta su base quotidiana una community fedele e dalla crescita sorprendente) che dal vivo: nell’estate 2015 l’ABBI CURA DI TE TOUR tocca oltre 30 città e registra ovunque un grande successo. Alle date del tour si affiancano collaborazioni e partecipazioni ad eventi speciali, come il Coca Cola Summer Festival, la Beck’s Unacademy e i concerti in apertura a Paolo Nutini.

Il tour prosegue anche in autunno, annunciato dalla pubblicazione del disco “Abbi Cura di Te”anche in versione vinile e da “Finchè Morte Non Ci Separi”, interpretato con la mamma nel toccante video del terzo singolo estratto dall’album.

Nel mese di novembre 2015 riceve il “Premio Bertoli”, assegnato ai cantautori in grado di arrivare al cuore della gente, attraverso i contenuti dei loro testi, l'impegno sociale e il non uniformarsi alle tendenze di pensiero e di moda attuali. A dicembre si esibisce in Calabria per il Premio “Musica Contro Le Mafie” associazione legata a Libera!.

Oltre che cantautrice impegnata, Levante è sempre più ambita dal mondo della moda che ne riconosce un’icona di stile naturale e versatile: partecipa ad eventi per Alberta Ferretti, Gucci, Pitti Uomo e ottiene le copertine di diversi fashion magazine.

Il 2016 inizia con un nuovo tour e già concentrata nella scrittura del prossimo disco. Nel mese di febbraio diventa la prima artista italiana ad essere segnalata dall’ account ufficiale di instagram @music.

Tra marzo e aprile decide di organizzare dei concerti speciali a Milano e Torino, con ospiti live a sorpresa e una scenografia arricchita per coinvolgere attivamente il pubblico in un’idea di festa.

La risposta del pubblico è clamorosa: l’Alcatraz di Milano va sold out in prevendita e deve spostare lo show sul palco principale, dedicato ai grandi eventi. Duemila persone assistono a un concerto tutto d’oro, le recensioni del giorno dopo la consacrano come una grandissima performer live. A Torino, “casa sua”, è necessario organizzare tre concerti consecutivi per accogliere tutto il pubblico.

Il Primo Maggio 2016 Levante è tra gli artisti chiamati a suonare a Taranto davanti a oltre 200.000 persone, per la manifestazione annuale indetta dal comitato “Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti” a tutela della salute, dei diritti civili fondamentali e del lavoro.

L’estate 2016 è dedicata alla registrazione del nuovo disco e allo sviluppo di nuovi progetti (tra cui una collaborazione con Trussardi Eyewear e un mini tour acustico per il marchio Lancome). Il lavoro sul nuovo disco è intervallato solo da alcune date speciali e dalla partecipazione a Singcity (il primo festival diffuso organizzato da RDS e Onstage) e al Festival Delle Lettere, dedicato alla cultura della lettera scritta a mano.

Terminato il lavoro sul nuovo disco, che vedrà la luce nel 2017 e che la vede ancora più coinvolta nella fase produttiva oltre che in quella autorale, in autunno Levante annuncia attraverso i suoi social network di aver firmato un contratto come scrittrice con Rizzoli libri, che pubblicherà a breve il suo primo romanzo intitolato “Se non ti vedo non esisti”.

In novembre accoglie l’invito dei due rapper più celebri e controversi d’Italia, J-Ax e Fedez, a partecipare a un cameo nel loro brano “Assenzio” - e nel relativo videoclip. Il singolo viene pubblicato in digitale il 18 novembre e in meno di 24 ore è già in vetta alle classifiche su tutte le piattaforme.

