Dimesso dal Gemelli, Gentiloni alle 12 presiederà il Cdm

ROMA, 14 GENNAIO - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni questa mattina ha lasciato il policlinico Gemelli, dove era ricoverato da martedì sera per un intervento di angioplastica.

Secondo fonti ufficiali, il premier presiederà alle 12 il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Sembra anche che Gentiloni voglia confermare la serie di incontri internazionali che aveva in agenda già prima dell’intervento: il vertice di mercoledì a Berlino con Angela Merkel e il meeting Industria 4.0 con il gotha degli imprenditori italiani e tedeschi.

All'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di oggi ci sono nove decreti di attuazione della riforma della scuola, da esaminare in prima lettura e tre decreti attuativi della legge sulle Unioni Civili che, a questo punto, come sottolinea la responsabile diritti del Pd Michela Campana “esce dal regime transitorio ed entra a pieno titolo nell'ordinamento italiano”. Il Cdm potrebbe anche sciogliere il nodo delle nomine in scadenza ai vertici dell'Arma dei Carabinieri, Difesa e Esercito.



Ieri si è tenuto un incontro di oltre un'ora in ospedale tra Paolo Gentiloni e l’ex premier Matteo Renzi. Pare che i due abbiano fatto il punto sui temi al centro dell'agenda politica: banche, Jobs Act, intervento sui voucher, di particolare rilevanza a dieci giorni dalla sentenza della Consulta sulla legge elettorale.

Fonte immagine cronacaonline

Claudia Cavaliere