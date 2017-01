Presidente Gravina Lega Pro: al servizio dei club

FIRENZE 23 GENNAIO - “Si delinea sempre più una Lega al servizio dei club”. E’ quanto ha dichiarato Gabriele Gravina in apertura del Consiglio Direttivo, che si è tenuto oggi, presso la sede della Lega Pro a Firenze.



Nel corso dell’incontro sono stati esaminati vari temi, che erano all’ordine del giorno.

“Tra le novità presentate- continua il Presidente Gravina- e che si inseriscono nel programma di attività per una Lega sempre più di servizio, ampio spazio è stato riservato alla pubblicazione di un avviso pubblico per la costituzione di un elenco di dottori commercialisti e di avvocati fiduciari per eventuali conferimenti di incarichi di consulenza a tariffe già definite. Un servizio, il cui utilizzo sarà deciso dai club stessi”.“Inoltre- continua il numero uno della Lega Pro- abbiamo pensato ad un avviso di selezione di una società di revisione per la certificazione dei bilanci di esercizio e delle semestrali e ad un avviso per la selezione di una società di consulenza per redigere il modello organizzativo Dlgs. 231/ 2001.Sono progetti, in particolare, che sviluppiamo per mettere a disposizione delle società nuovi strumenti e consulenze a prezzi definiti e calmierati. Si inseriscono nel percorso a cui lavoriamo, che ha come base e scopo quello di fornire regole e normative a supporto di gestione, management e sostenibilità”.Il Direttivo ha poi stabilito che a metà febbraio, in riferimento alle elezioni della FIGC, si terrà l’Assemblea di Lega.Un’ altra novità riguarda anche i play. “Si terranno dall’8 al 18 giugno in un’unica città, che diventerà sede permanente. Sarà Firenze, il teatro delle gare dei play. Città dove ha sede la Lega, che nasce con Artemio Franchi, e che riflette la tradizione del nostro campionato, che è quello della storia dei Comuni d’Italia.La Final Four Berretti, invece, verrà disputata a Prato”.