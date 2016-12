Intervista a Silvia Salemi

Dalla musica alla tv, Silvia Salemi è al suo debutto, peraltro nel ruolo di terzo giudice, new entry della seconda edizione di Tra sogno e realtà.

Cosa ne pensi di questo nuovo ruolo che ti è stato affidato?

"Il ruolo di giudice è particolarmente complicato per chi ha fatto la gavetta nella vita ed è stato sottoposto al giudizio perché sa quanto pesa nel bene e nel male. Ed ho cercato di essere più "giudice-mamma", perché è un talent per bambini o comunque giovanissimi e li guardi ovviamente anche come figli”.

Come ti sei trovata a lavorare con il cast in questo format?

"Ho trovato tutto il cast fantastico, sono tutti professionisti preparati e pieni di qualità, ciascuno con peculiarità veramente funzionali al meccanismo”.

Quali sono i tuoi progetti futuri? Cosa bolle in pentola?

"Sarà una sorpresa, un nuovissimo progetto su temi sociali che verrà trasmesso da Mediaset. Per ora non posso dire di più, ci stiamo lavorando alacremente proprio in queste settimane. Ma farò la conduttrice, in questo caso! Naturalmente, continuerò con la musica, che fa sempre parte di me".

Filippo Coppoletta