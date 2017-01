Disposta per domani la chiusura di tutte le scuole cittadine

CATANZARO 10 GENNAIO - Il sindaco Sergio Abramo ha disposto la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado per domani mercoledì 11 gennaio. La decisione, condivisa con il presidente della Provincia Enzo Bruno, si è resa necessaria per l’improvviso peggioramento delle condizioni meteo, con una forte nevicata in corso su tutto il territorio provinciale. Il provvedimento è stato assunto al fine di scongiurare eventuali rischi alla circolazione e all’incolumità specialmente per quanto riguarda gli studenti pendolari provenienti dai comuni montani limitrofi.