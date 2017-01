Dl banche, da domani si vota sugli emendamenti. In bilico la proposta sull\'educazione finanziaria

ROMA, 29 GENNAIO 2017 - Dopo l'esame degli emendamenti sul d.l. banche, iniziano domani le votazioni in Commissione Finanze del Senato che - secondo quanto dichiarato dal relatore del provvedimento e presidente della Commissione Mauro Maria Marino - dovrebbero concludersi Mercoledì, facendo approdare il decreto in aula Giovedì 2 febbraio.

Restano, però, ancora alcuni nodi da sciogliere. Primo tra tutti quello relativo alla proposta sull'educazione finanziaria, che riprende il Ddl Bernardo-Pelillo presentato alla Camera. La commissione Bilancio del Senato, infatti, ha bocciato il progetto per problemi di coperture economiche. Marino, però, ha assicurato che la proposta non sarà accantonata nonostante i problemi di copertura finanziaria. Per superarli sarà necessario apportare delle modifiche al decreto legge affinchè l'emendamento venga inserito.

Il decreto disciplina anche altri temi - come il rimborso degli obbligazionisti e la pubblicazione delle liste dei debitori degli istituti salvati dallo Stato, in primis Mps - sui quali il relatore auspica una massima convergenza tra maggioranza e opposizione.

Per quanto riguarda la proposta di riapertura dei termini per il rimborso automatico per gli obbligazionisti delle quattro banche fallite - Banca Etruria, Banca Marche, Carife e Carichieti - Governo e maggioranza starebbero lavorando all'ipotesi di consentire il risarcimento non solo al titolare dell'obbligazione ma anche ai parenti di primo grado. Sembrano, invece, escluse nuove norme sulle popolari nonostante le numerose proposte di modifica approvate.

Sempre sul tema, il risarcimento degli obbligazionisti dovrà essere calcolato in base al prezzo di acquisto del titolo - il valore economico - e non al valore nominale. Questa osservazione è stata recepita da un'osservazione contenuta nel parere della Commissione Bilancio per evitare che il rimborso avvenga a un prezzo superiore rispetto a quello pagato.

Parallelamente al dl banche, la Commissione analizzerà anche il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul sistema bancario, che sarà la base del ddl per l'istituzione della commissione parlamentare d'inchiesta.

Daniele Basili

