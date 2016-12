Dl Banche, le dichiarazioni di Francesco Boccia

MILANO, 23 DICEMBRE - Sul decreto salva banche è intervenuto stamane Francesco Boccia, presidente della Commissione Bilancio della Camera. Ecco le sue parole alla trasmissione Radio Anch’io:

«Ora lavoriamo tutti insieme senza inutili polemiche. Dal 2007, anno di inizio della crisi al 2015, le sofferenze sono passate da 40 miliardi a 200 miliardi. L’errore di tutta la politica sta nel non aver avuto coraggio di dire e fare cose scomode quando andavano fatte e di non aver capito in tempo che la lunga crisi avrebbe minato anche parte del sistema bancario». Boccia ha anche commentato le decisioni prese dal Consiglio dei ministri, ritenute necessarie al netto della sofferenza bancaria che colpisce il Belpaese.

Ed ancora: «Ora è necessario lavorare tutti assieme per sostenere nel miglior modo possibile l’impianto di intervento dello Stato. Il decreto arriverà in queste ore anche in Parlamento e capiremo come sarà possibile dare un contributo ulteriore sul testo. E’ compito di tutti rassicurare gli italiani sulla solidità del nostro risparmio ribadendo che lo Stato quando si presenta la necessità c’è, interviene, è presente ed è inflessibile con chi sbaglia».

foto da: ecoblog.it

Cosimo Cataleta