Messico: dodicenne spara in una scuola

CITTA' DEL MESSICO, 18 GENNAIO - Almeno tre studenti sono morti oggi nella sparatoria avvenuta nella scuola Colegio Americano del noreste a Monterrey, Messico settentrionale.

Stando a quanto riferito dai testimoni, ad aprire il fuoco sarebbe stato un alunno di una scuola media privata di Monterrey, capitale dello Stato messicano di Nuevo Leon. Il quotidiano locale Milenio, nella sua versione online, fa sapere che è rimasta ferita anche un’insegnante. Secondo le prime ricostruzioni ufficiali, lo studente presunto iniziatore della sparatoria si sarebbe dapprima ferito al mento; media locali riferiscono che il giovane sarebbe morto e potrebbe trattarsi di un suicidio.

Un portavoce delle autorità locali, parlando alla stampa, fa sapere che Federico Guevara, dodicenne, sarebbe entrato nella sede del Collegio Americano di Monterrey armato con una pistola calibro 22, per poi iniziare a sparare contro i suoi compagni, la professoressa e infine contro sé stesso. La morte dei tre non è ancora stata confermata ufficialmente, ma la stampa locale, che cita alcuni testimoni, non ha dubbi. I due studenti e l’insegnante sono stati ricoverati e versano in condizioni gravissime.

Luna Isabella

(foto da lastampa.it)