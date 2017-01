Domus Aurea, dal 4/2 attiva la mostra virtuale

ROMA, 31 GENNAIO 2017 - A partire dal 4 febbraio prossimo, turisti e cittadini romani potranno ammirare le bellezze della Domus Aurea attraverso le tecnologie multimediali. Ogni sabato ed ogni domenica, infatti, sarà possibile prenotare un originale tour virtuale tra le bellezze della sontuosa reggia di Nerone, uno dei simboli della Roma Antica più apprezzati e riconosciuti nel mondo.

La mostra multimediale è stata allestita negli spazi monumentali della Sala della volta dorata e si svolgerà in gruppi massimi di 25 persone.

"E' la prima volta che si realizza un progetto di tali dimensioni", ha dichiarato il Soprintendente Francesco Prosperetti, intervenuto alla presentazione dell'evento per la stampa. Per Prosperetti, l'uso delle nuove tecnologie ha permesso di offrire ai visitatori un'esperienza immersiva e multisensoriale senza precedenti per "recuperare una memoria cancellata fin dai tempi di Traiano", nella prospettiva della valorizzazione scientifica del cantiere di restauro.

La mostra si basa su due interventi in dodici tappe, e si avvale delle tecniche del videoracconto e del videomapping. Nella galleria d'ingresso, i visitatori troveranno una proiezione emozionale sulla storia della Domus Aurea, mentre nella Sala della volta dorata è stata collocata un'installazione in realtà virtuale.

L’effetto finale sarà quello di un vero e proprio viaggio nel tempo, di un corto circuito cognitivo ed emozionale del tutto nuovo nel panorama delle tecnologie applicate ai beni culturali, assicurano gli organizzatori. Il progetto è stato promosso dalla Soprintendenza Speciale per il Colosseo e l’area archeologica centrale di Roma in collaborazione con Electa.

Intanto proseguono i lavori relativi dell'intervento triennale varato l'anno scorso, con un finanziamento del Mibact di 13 milioni di euro a cui si aggiungono risorse del Cipe e della Soprintendenza. Per un restauro totale del sito, ha ricordato Prosperetti, serve un investimento che supera i 30 milioni.

Daniele Basili

immagine da ansa.it