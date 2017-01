Donald Trump ha giurato: è il 45mo presidente degli Stati Uniti. "Il potere torna al popolo"

WASHINGTON, 20 GENNAIO - Giornata storica a Washington, Donald Trump ha giurato e si è ufficialmente insediato come presidente degli Stati Uniti. Il quarantacinquesimo presidente della storia americana ha giurato nel corso di una solenne cerimonia a Capitol Hill, davanti a quasi un milione di persone. Trump ha recitato la formula di rito su una Bibbia usata nella stessa occasione da Abramo Lincoln. Prima di lui era toccato al vicepresidente, Mike Pence.

"Ogni 4 anni ci raduniamo qui per portar avanti una pacifica transizione del potere e siamo grati al presidente Obama e alla first lady Michelle per il loro aiuto durante questa transizione. Sono stati magnifici, grazie", ha esordito il neo presidente.

Dopo i convenevoli c’è spazio per il solito Trump, quello che ha diviso e continua a dividere un paese intero. A partire da adesso cambia tutto - afferma Trump -, il potere da Washington torna nelle mani del popolo americano". "Siamo uniti in un grande sforzo per ricostruire l'America. Troppo a lungo il potere ha prosperato, ma gli occupati sono diminuiti e le fabbriche hanno chiuso. Da oggi in poi sarà soltanto l'America al primo posto".

Poi qualche battuta sulla lotta all’Isis: "Cancelleremo il radicalismo islamico dalla faccia delle Terra", ha detto invitando il Paese all'unità: "Non c'è spazio per pregiudizi in questo Paese: tutti dobbiamo vivere in uno spirito di unità". "Quando siamo uniti, nessuno ci può fermare", continua Trump.

Intanto, mentre a Capitol Hill si teneva la cerimonia di giuramento, nelle strade vicine si verificavano scontri nel corso delle proteste anti Trump. Un gruppo di manifestanti, tutti vestiti di nero e con il volto coperto, si sono scontrati con la polizia in assetto anti-sommossa. Tra le vetrine infrante agitavano un cartello con scritto 'Make racist afraid again', in riferimento allo slogan usato da Trump durante la campagna elettorale 'Make America Great Again'.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine thesun.co.uk)