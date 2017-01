Donna muore dopo il parto: aperta inchiesta a Vibo Valentia

VIBO VALENTIA, 6 GENNAIO - La Procura della Repubblica ha aperto una inchiesta sulla morte di una donna avvenuta ieri sera all'ospedale “G. Jazzolino” di Vibo Valentia. La donna, di 37 anni, era ricoverata nel reparto di Ostetricia dove pochi giorni fa aveva partorito senza alcuna complicazione.

Ieri la donna ha accusato un malore. Stando ai primi accertamenti le condizioni della donna si sarebbero aggravate a causa di un’emorragia facendo sopraggiungere il decesso. La Direzione Sanitaria ha provveduto ad informare la Procura facendo, in tal modo, scattare un'inchiesta. Sui motivi del decesso sta indagando ora la polizia che ha acquisito la cartella clinica. La Procura ha disposto che venga effettuata l’autopsia, che verrà eseguita nella giornata di domani. Anche l’Azienda ospedaliera ha avviato un’indagine interna per accertare eventuali responsabilità. Al momento non ci sono iscritti nel registro degli indagati.

(fonte immagine Il Giornale)

Caterina Apicella