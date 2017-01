Droga: In auto 3 kg di marijuana, arrestati padre e figlio

BOVALINO (RC), 14 GENNAIO - Padre e figlio, F. e M. C., rispettivamente di 56 e 23 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri di Bovalino, in provincia di Reggio Calabria, per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.

I due, entrambi di Locri, nel corso di una perquisizione veicolare, sono stati trovati in possesso di oltre 3 kg di marijuana, suddivisa in 6 confezioni di cellophane termosaldati, abilmente occultati in una valigia posta sul sedile posteriore dell'autovettura sulla quale viaggiavano. Su disposizione dell'autorita' giudiziaria padre e figlio sono stati associati presso la casa circondariale di Locri. La marijuana e' stata sequestrata.