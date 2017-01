Droga: Polizia, operazione \'Buona Ventura\', traffico coca tra Sud America e Calabria; arresti

CATANZARO, 10 GENNAIO - ''Buena Ventura'. Questo il nome dell'operazione finalizzata alla disarticolazione di un sodalizio transnazionale dedito al traffico di cocaina dal Sud America in Calabria in corso da parte della Polizia di Stato di Reggio Calabria.



Numerosi arresti in diverse regioni d'Italia. L'indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della procura della Repubblica di Reggio Calabria, ha visto il coinvolgimento del servizio centrale operativo della polizia di stato e della direzione centrale per i servizi antidroga.

Sono 19 i provvedimenti emessi nell'ambito dell´operazione 'Buona Ventura'. Gli investigatori della squadra mobile di Reggio Calabria, con la collaborazione delle strutture investigative di Milano, Napoli, Bologna e Pescara, stanno eseguendo in Italia 18 ordinanze di custodia cautelare (14 in carcere e 4 ai domiciliari). Per loro l'accusa e' di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Oltre 500 pagine di informativa della polizia di stato, intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali. Due anni di indagini hanno dimostrato l'esistenza di un canale di approvvigionamento di cocaina fra la Calabria e la Colombia per un sodalizio transnazionale dedito al traffico di stupefacenti.



Secondo gli investigatori reggini, il cartello calabrese riconducibile alle famiglie Morabito-Bruzzaniti-Palamara aveva assunto concrete e avanzate iniziative per la pianificazione e la realizzazione di compravendita di droga lungo l'asse Reggio Calabria-Bogota', da far arrivare verosimilmente al porto di Gioia Tauro, attraverso apposite societa' operanti nel settore della importazione di prodotti ortofrutticoli, ovvero per via aerea mediante corrieri adibiti al trasporto della droga in valigie fino ad uno scalo aereo del Centro-Nord Italia, con la complicita' di un appartenente alle forze dell'ordine e a societa' di vigilanza privata nell'aeroporto. Le indagini contro il narcotraffico condotte dalla squadra mobile di Reggio Calabria, anche attraverso pianificate e congiunte attivita' coordinate su scala internazionale dalla direzione centrale per i servizi antidroga e dal servizio centrale operativo, hanno svelato le dinamiche di rilevanti traffici di cocaina tra la Colombia e la Calabria, con il coinvolgimento di soggetti legati ai narcos del Sud America. I dettagli dell´operazione saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terra' alle 10.30, presso la questura di Reggio Calabria.



L'indagine denominata Buena Ventura e' il frutto di un lavoro, avviato dagli inquirenti di Reggio Calabria nell'ambito dell'azione di contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti che rappresenta - com'e' noto - la prima fonte di ricchezza della 'ndrangheta. Nel corso delle investigazioni in Italia, in Colombia, Peru', Repubblica Domenica e Spagna sono stati impiegati investigatori esperti nel contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti che hanno permesso il sequestro in Italia e in Spagna di consistenti quantitativi di cocaina.



I sequestri di sostanza stupefacente sono stati effettuati nel corso di specifiche operazioni antidroga condotte in provincia di Reggio Calabria e presso l'aeroporto Barajas di Madrid da parte delle rispettive forze di polizia (Polizia di Stato Italiana e Cuerpo National de Polizia - Comisaria General de Policia Judicial - U.D.Y.C.O. Central). Le indagini hanno permesso di sventare l'importazione di oltre 35 chili di cocaina, organizzata fra la Colombia e la Calabria. La droga sarebbe giunta in Italia nascosta in un container di frutta o pesce surgelato. Per questo fine, alcuni trafficanti calabresi avevano allestito nella Locride un esercizio commerciale per la rivendita di pesci surgelati provenienti dal Sudamericano. Quattro indagini della Polizia di Stato che segnano la lotta al narcotraffico della 'ndrangheta e alle sue proiezioni internazionali



Era il 2014, quando la Polizia italiana (Squadra Mobile di Reggio Calabria e Servizio Centrale Operativo) e Fbi dopo due anni di indagini erano riusciti a disarticolare il "ponte" fra la Calabria e gli Stati Uniti realizzato da un sodalizio transnazionale dedito al traffico di stupefacenti e al riciclaggio di denaro. I cartelli calabresi avevano pianificato e realizzato l'acquisto di una consistente di partita di cocaina che doveva giungere da New York al porto di Gioia Tauro. Nel 2015 - in due distinte fasi - gli stessi investigatori della Polizia di Stato e agenti delle agenzie federali americane del Federal Bureau of Investigation (Fbi) e dell'Homeland Security, nel corso della congiunta operazione Columbus (maggio 2015), disarticolavano in Calabria e a New York un sodalizio criminoso con proiezioni transnazionali, dedito ai traffici internazionali di sostanze stupefacenti tra gli Stati Uniti d'America e la Calabria.



Dopo appena 5 mesi (ottobre 2015) i poliziotti italiani con agenti costaricensi del O.I.J. (Organismo de investigacion Judicial) e squadre miste e congiunte della Polizia di Stato (Servizio Centrale Operativo - Squadra Mobile di Reggio Calabria), di Fbi, Homeland Security e Interpol, arrestavano i componenti di un sodalizio criminoso operante in Costarica nel traffico internazionale di droga in sinergia con alcune articolazioni della 'ndrangheta ionico-reggina. Le attivita' investigative consentivano di ricostruire l'organigramma del sodalizio, la struttura organizzativa, le condotte transnazionali e le rotte del narco-traffico e di qualificare i rapporti fra esponenti della 'ndrangheta e trafficanti attivi nel Centro - America, in contatto con narcos colombiani. L'odierna operazione - Buena ventura - dimostra la forza e la capacita' dei cartelli calabresi nello stringere accordi con i narcos colombiani al fine di importare dal Paese sudamericano in Calabria ingenti partite di cocaina destinata alle piazze di spaccio di diverse province italiane e in Europa. L'indagine della Direzione distrettuale antimafia e della polizia di Stato di Reggio Calabria conferma il ruolo autoritario e di leadership delle famiglie della 'ndrangheta nella gestione del traffico internazionale di sostanze stupefacenti. (Agi)