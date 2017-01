Duplice omicidio a Parma, fermato ex di una vittima

PARMA, 5 GENNAIO - Potrebbe esserci una svolta nell'ambito dell'indagine sul duplice omicidio di Luca Manici, alias Kelly, e Gabriela Altamirano, la transessuale di 47 anni di Parma e la donna argentina di 45 anni ritrovate morte in un club a luci rosse alle porte di Parma il 27 dicembre. Il presunto autore dell'efferato crimine è stato fermato quest'oggi dalla polizia. Si tratterebbe dell'ex compagno della sudamericana.

Gli agenti della Squadra mobile, secondo quanto rivela la redazione di Parma de La Repubblica, si sono recati nel reparto di Diagnosi e cura dell'ospedale Maggiore di Parma per porre in stato di fermo Samuele Turco, 42 anni.

Sembrerebbe che l'attività investigativa si sia concentrata sin dall'inizio sulla pista del movente passionale in quanto l'autore dell'omicidio aveva infierito in modo particolare sull'argentina con un coltello per poi strangolarla con un cappio. La transessuale, invece, potrebbe essere stata uccisa perché forse testimone del delitto e della ferocia con cui l'assassino si era accanito sulla sua ex. Inoltre, il presunto responsabile del gesto, sui social network aveva manifestato oltre al dolore per la fine della relazione anche il disappunto che la sua ex frequentasse il circolo per scambisti gestito da Kelly. Turco era ricoverato in ospedale dallo scorso giovedì, a seguito di una crisi di ansia e dopo aver ingerito varechina.

Luigi Cacciatori

Immagine da leggo.it