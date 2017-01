Morto il sociologo polacco Zygmunt Bauman

LEEDS, 09 GENNAIO - Zygmunt Bauman, sociologo e filosofo polacco, è morto oggi, 9 gennaio 2017, a Leeds, Regno Unito. Novantun anni, Bauman è il creatore del concetto di "società liquida", che ha riscosso molto successo specie nel corso degli ultimi anni.

Nato nel 1925 a Poznan in una famiglia povera di origine ebraica, è fuggito in Unione Sovietica con lo scoppio della seconda guerra mondiale. Bauman ha vissuto anche in Gran Bretagna, dove cominciò a insegnare presso l'Università di Leeds.

Fino al 1990, anno del suo pensionamento, è stato a capo del dipartimento di sociologia nell’ateneo britannico. Il professor Bauman ha poi continuato a pubblicare saggi di rilevanza mondiale anche al di là dell’ambito accademico. Il concetto di “modernità liquida” da lui proposto ha avuto infatti una enorme eco, ed è comparso nell’omonimo libro del 2000.

Luna Isabella

(foto da fondazionecrfirenze.it)