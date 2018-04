Fidaf. Seamen show a Parma, a Bergamo vincono i Rhinos. Risultati seconda & terza divisione (foto)

ROMA, 29 APRILE - I Panthers reggono metà partita, ma poi crollano sotto i colpi micidiali dei Campioni d’Italia. A Bergamo si impongono i Rhinos dopo un match molto combattuto.

Lo chiamano il “Derby d’Italia”, scimmiottando un po’ il calcio, ma per il football americano italiano Panthers vs Seamen ha davvero il sapore del derby, complici le tantissime sfide all’ultimo sangue che hanno visto queste due squadre protagoniste, tra fortune alterne, negli ultimi 8 anni. Quattro gli scudetti per Parma, tre per Milano e con il XXXVIII Italian Bowl in programma proprio nel capoluogo emiliano il prossimo 7 luglio, è chiaro che il match di ieri sera aveva tutto il sapore di un gustoso antipasto.

Le tribune del Lanfranchi hanno registrato un’ottima affluenza di pubblico, campo perfetto, e squadre cariche fin dalle prime battute. Ma l’equilibrio dura poco meno di metà partita, con i Panthers che riescono a varcare l’endzone avversaria solo a suon di field goal e i Seamen con …un Mitchell in più! Luke Zahardka confeziona un’altra partita perfetta e manda in TD Xavier Mitchell (tre volte) e Stefano Di Tunisi (autore anche di tutte le trasformazioni su calcio), con il capolavoro chiuso da Paul Morant, capace di correre per oltre 70 yard dopo una finta di punt, direttamente in endzone. Enorme il lavoro svolto dalla linea offensiva di Milano, che ha concesso al proprio QB tutto il tempo necessario per scegliere con tranquillità i propri bersagli. Difesa granitica che ha praticamente annullato il gioco d’attacco dei padroni di casa, con Durham marcato a uomo e Monardi messo sempre sotto pressione. Sul finale, reazione d’orgoglio dei Panthers, che proprio allo scadere riescono a segnare grazie ad un passaggio preciso di Monardi su Tommaso Finadri per il definitivo 35 a 13.

A Bergamo, I Rhinos portano a casa una vittoria importantissima in chiave playoff, battendo i Lions per 47 a 33 dopo un match combattutissimo per oltre tre quarti. Con entrambe le difese in difficoltà nel backfield, ha dominato il gioco aereo, a beneficio dello spettacolo. Botta e risposta tra Ellison e Fimiani, che mandano in TD rispettivamente Elmi, Bonanno, Morris e Bonzanni, oltre a segnare personalmente. Nel complesso, due squadre equilibrate ma messe in difficoltà da roster molto corti e dai tanti infortuni, che complicano non poco il lavoro dei coaching staff. Terza vittoria consecutiva per i Rhinos, che dopo una partenza in affanno portano il record in parità e si candidano seriamente a un posto tra le ‘grandi’ di questo Campionato. E se per i Lions il prossimo turno sarà proibitivo (affronteranno in trasferta i Seamen Milano), i rinoceronti tenteranno di portare avanti la striscia positiva contro UTA, a Pesaro.

Risultati ufficiali:

Panthers Parma vs Seamen Milano 13-35

Lions Bergamo vs Rhinos Milano 33-47

Classifica:

Seamen 6-0, Panthers 4-1, Giants, 4-2, Guelfi 4-2, Rhinos 3-3, Ducks 2-3, Lions 2-4, Dolphins 2-4, Giaguari 1-5, UTA 1-5.



Warriors e Saints a punteggio pieno in Seconda Divisione. In Terza Divisione proseguono imbattuti Eagles, Minatori, Ravens e Hurricanes.

In Seconda Divisione, gli Skorpions si aggiudicano anche il derby di ritorno contro i Gorillas e ipotecano il secondo posto nel Girone C. Saints inarrestabili ad Isonzo, così come i Pretoriani a Ravenna. E’ lotta tra Hogs e Bengals, ma i ‘porcellini’ vincono e blindano il secondo posto nel girone F. Prima, storica vittoria dei West Coast Raiders, che riescono a piegare solo all’overtime i Mad Bulls. Vittoria scacciacrisi anche per i Braves che si aggiudicano il match contro i Knights. I Warriors non fanno sconti a nessuno e concedono solo 12 punti agli Sharks.

In Terza Divisione finisce 6 a 0 per gli Eagles che respingono la scalata dei Navy Seals al secondo posto del girone B. Ravens a valanga sui Wolverines e primo posto blindato nel girone E. Bellissime le sfide tra Titans e Doves, con la prima, sofferta vittoria delle colombe bolognesi in questo Campionato, e tra Thunders e Hurricanes, con Vicenza che la spunta con soli 4 punti di scarto. Niente da fare per i Cardinals, che incassano 54 punti dagli Achei, per i Draghi, che ne prendono 53 dai Muli, e per l’A-Team Abruzzo, anch’essi con un passivo di 53 a 5 contro i Briganti. I Minatori mantengono la striscia di vittorie positiva e si impongono sulla Legio XIII, mentre i Trappers ‘sgambettano’ i Veterans e portano a casa una bellissima ed importante vittoria esterna contro i primi in classifica del girone D.



Risultati ufficiali:

SECONDA DIVISIONE – Week 9

Skorpions Varese vs Gorillas Varese 28-7

Sentinels Isonzo vs Saints Padova 6-45

Hogs Reggio Emilia vs Bengals Brescia 35-19

Chiefs Ravenna vs Pretoriani Roma 0-56

West Coast Raiders vs Mad Bulls Barletta 13-7

Braves Bologna vs Knights Sant’Agata 14-0

Warriors Bologna vs Sharks Palermo 35-12

TERZA DIVISIONE – Week 10

Thunders Trento vs Hurricanes Vicenza 14-18

Cardinals Palermo vs Mida Achei Crotone 16-54

Briganti Napoli vs A-Team Abruzzo 53-6

Eagles Salerno vs Navy Seals Bari 6-0

Draghi Udine vs Muli Trieste 6-53

Titans Broncos vs Doves Bologna 20-25

Ravens Imola vs Wolverines Piacenza 48-6

Veterans Grosseto vs Trappers Cecina 20-26

Minatori Cave vs Legio XIII Roma 34-14

Foto credits: Dario Fumagalli