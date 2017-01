Eboli, in fiamme l\'auto del sindaco

SALERNO, 28 GENNAIO - La scorsa notte, alle quattro del mattino è andata in fiamme l'auto del sindaco di Eboli, Massimo Cariello. La vettura, una Audi A4, era parcheggiata sotto l'abitazione del primo cittadino, in via Pio IX.

Ancora in corso d'accertamento le cause dell'incendio. I carabinieri ritengono possibile la natura dolosa dell'incendio ma non escludono una natura incidentale dell'accaduto.

Non è stata trovata nessuna traccia della possibile miccia o tanica di benzina. In ogni caso i militari della compagnia di Eboli eseguiranno i rilievi sulla carrozzeria proprio per verificare l'eventuale presenza di liquido infiammabile.

Laura Carrara

Fonte foto:citynews-salernotoday.stgy.ovh