Ecco il programma "Epifania" Befana. Sogno-arte-musica-teatro" che animera' il centro storico

CATANZARO, 03 GENNAIO - Il mondo dei bambini al centro del programma “Epifania… Befana. Sogno-Arte-Musica-Teatro” presentato oggi a Palazzo De Nobili nel corso di una conferenza stampa. Ad affiancare il sindaco Sergio Abramo, all’incontro con i giornalisti, vi erano: Paolo Abramo, presidente della Camera di Commercio di Catanzaro; Maria Marino, presidente Eic; il regista Ivan Tanteri, Francesco Passafaro (Teatro Incanto) e Rino Napoli della Swing Orchestra.

Il programma delle iniziative, messo in piedi grazie alla volontà del Comune di Catanzaro e al sostegno della Camera di Commercio, è curato dall’associazione “Eic – Eventi in Città”.Si parte giovedì 5 gennaio, alle ore 17, in Piazza Prefettura, con spettacoli e animazione a cura della Moulin Rouge Agency di Christian Napoli e con l’Epifany sport promosso dal Comitato provinciale di Catanzaro; alle ore 21 spettacolo della “Rino Napoli & Swing Orchestra”. Venerdì 6 gennaio, dopo la sigla d’apertura alle ore 17, in scena lo spettacolo “Turuzzu e Luvicia”, opera di Nino Gemelli interpretata dalla compagnia Teatro Incanto. Alle ore 18.30, spettacolo d’amore e sentimento a cura del Teatro Immagini di Ivan Tanteri.Ivan Tanteri, attore, regista e pedagogo nasce a Fara in Sabina (RI) e attualmente vive a Rieti. Inizia l’attività teatrale con il Centro Teatrale Universitario di Perugia e nel 1977 diventa attore dello Studio 3 di Perugia. Nel 1978 diventa attore del Teatro Potlach di Fara in Sabina (RI) e dopo 25 anni di spettacoli, seminari e tournées nel mondo, decide di lavorare individualmente come attore e regista e di trasmettere la sua esperienza a gruppi di giovani attori. Nel 2002 fonda e dirige il Teatro Immagini Rieti.Durante il suo percorso artistico incontra illustri maestri che segneranno la sua esperienza come: Iben Nagel Rasmussen, attrice dell’Odin Teatret; Torgeir Whethal, attore dell’Odin Teatret e il loro regista Eugenio Barba; Ingemar Lindh, attore allievo del grande maestro Decroux Magdalena; Pietruska, attrice dell’Instutet för Scenkonst; Isso Miura, attore danzatore giapponese "I Colombaioni" antica famiglia circense.2004: "BOULEVARD MAHAGONNY" - "ASSALTO AL CASTELLO" - "IL MIDOLLO DEL LEONE"/ 2005: "DA CASTELLO A CASTELLO" - "ARTISTI in CAROVANA" - "SCHEGGE DI TERRORE…E DI SPERANZA" - "LA NOTTE DEI SOGNI" / 2006: "SEGNI D’AMORE" - " LA PIAZZA DELLE MERAVIGLIE" - "IL LINGUAGGIO DELLE COSE MUTE" - "UN PONTE SOPRA L’OCEANO" - "TEATRO OLTRE" - "LA CAROVANA DEGLI ARTISTI" / 2007: "VOZES DE MULHERES" - "YOUKALI" - "LA CAROVANA DEGLI ARTISTI" - "BENVENGA MAGGIO" - "INCANTI" / 2008: "LA NOTTE PICCANTE" - " LA NOTTE DEGLI ANGELI" - " PICCOLI SOGNI" - "SILENCE DAY"/ 2009: "INCANTI LE NOTE VIANDANTI" - "PICCOLI SOGNI" - "NOTE… VIANDANTI"/ 2010: "ORIZZONTI" - "VERSO NUOVI INCANTI" - "IMMAGINI DI SUONI" - "PICCOLI SOGNI" - "LE NOTE VIANDANTI" - "CALICI SOTTO LE STELLE" - "…E GLI ANGELI" - "IL LIBRO VIVENTE" / 2011: "SOTTO LE UNGHIE DELLE FATE" - "FEDERICO, IL TOPO DELLA FANTASIA" - "IL PARCO delle MERAVIGLIE" - "150" - "PRESENZA" / 2012: "CAFFE’ SINAN PASCIA’" "MACONDO" - "IL LINGUAGGIO DELLE COSE MUTE" - "FEDERICO IL TOPODELLA FANTASIA" - "LA PIAZZA DELLE MERAVIGLIE" / 2013: "MOLTEPLICI LATIDUDINI" - "VISUAL CONCERT" - "COLORI ROMAO DIVES" - "IMMAGINI" - "INCANTI di …NATALE" - "IL MISTERO DELLA LIBERTA’" / 2014: "RACCONTI DI LAVORO" - "AMBASCIATORI DELL’ARTE" - "INCANTI…"CITTA’ ITALIANE IN CUI HA PRESENTATO SPETTACOLI COME ATTORE E REGISTA :ROMA, MILANO, NAPOLI, GENOVA, PALERMO, REGGIO CALABRIA, FOGGIA, BARI, CROTONE, COSENZA, SALERNO, ENNA, CATANIA, RIMINI, VENEZIA, BOLOGNA, REGGIO EMILIA, PARMA, CATANZARO, ISCHIA, FROSINONE, LATINA, CAGLIARI, SASSARI,TERAMO, CIVITAVECCHIA, PESCARA, TERNI, PERUGIA, PESARO –URBINO, FORMIA, AOSTA, ASCOLI PICENO, LAMEZIATERME FIRENZE, L’AQUILA, MODENA, LECCO, BERGAMO, BRESCIA, BOLZANO, TRENTO, VICENZA, PADOVA, VITERBO, SIENA, BENEVENTO, SIRACUSA, MESSINA, MATERA, FERRARA...TOURNEES: AUSTRIA, ARGENTINA, BRASILE, CILE, CUBA , DANIMARCA, FRANCIA, FINLANDIA, GERMANIA, INGHILTERRA , ISRAELE, MALTA, MESSICO, NORVEGIA, PALESTINA, PARAGUAY, POLONIA, PERU', SPAGNA, STATI UNITI, SVEZIA , SVIZZERA, URUGUAY, YUGOSLAVIA.(Lamezia Terme), ARTE in CORSO (Catanzaro), MEDIOEVO TRA ORIENTE E OCCIDENTE (Contigliano), REATE FESTIVAL ASPETTANDO IL FESTIVAL(Rieti), FESTA delle CULTURE (Labro (RI)), BEN VENGA MAGGIO (Terni), I DONI dell’ARTE (Rieti) ,CIBO per LA MENTE (Trento).L’orchestra nasce in Calabria da un idea di Sir Rino Napoli, cantante e interprete della provincia di Reggio (Palmi), e l’appoggio morale e artistico del collega e amico musicista Rosario Di Leo, pianista e compositore di estrazione ibrida dell’ennese. Il motore forza che spinge i due nell’impresa temeraria di formare un’ orchestra di impianto swing e Jazz è la volontà di dar vita a un progetto tributo alle grandi storiche orchestre americane con l’intento di valorizzare e (ri)scoprire la bellezza e l’energia di questa musica. Altri componenti dell’orchestra sono: Pino Delfino, apprezzatissimo e pluriesperiente bassista del reggino; Mr Giaky Tantillo, giovane promessa della tromba siciliana; il suono free e preciso del sax di Claudio Giambruno di estrazione Coltraniana e l’instancabile batteria di Giampaolo Terranova. Nel 2009 l’orchestra subisce una radicale rivoluzione e vede l’avvicendamento di molti suoi membri.E’ la compagnia teatrale creata da Francesco Passafaro.Archivio spettacoli:1. Giù il cappello! Testo e regia di Francesco Passafaro2. Bongiornu e aguri Testo di Nino Gemelli, regia di F. Passafaro3. The best family – ‘A famigghja d’e besti Testo e regia di Francesco Passafaro4. Dui cambari e servizi… e u nunnu ‘mparaventu Testo di Nino Gemelli, regia di F. Passafaro5. Assaggio di saggio I saggio Laboratorio Teatro Incanto a cura degli insegnanti del Laboratorio, regia di F. Passafaro6. ‘A ciappina , progetto con la scuola Chimirri al Teatro Politeama di Catanzaro, Testo di Nino Gemelli, regia di F. Passafaro7. Palummella Testo di Franco Gallelli, regia di F. Passafaro8. Cocktail di scanti II saggio Laboratorio Teatro Incanto a cura degli insegnanti del Laboratorio, regia di F. Passafaro9. Natale in casa Cupiello Testo di Eduardo, regia di F. Passafaro (Solo II atto)10. Turuzzu & Luvìcia Testo di Nino Gemelli, regia di F. Passafaro11. Quandu u diavulu t’accarizza, Testo di Ciccio Viapiana, regia di F. Passafaro12. Confusioni III saggio Laboratorio Teatro Incanto a cura degli insegnanti del Laboratorio, regia di F. Passafaro13. ‘A porta ‘e l’ortu Testo di Nino Gemelli, regia di F. Passafaro14. Setta, ottu, nova e dècia Testo di Nino Gemelli, regia di F. Passafaro15. ‘A vucca è ‘na ricchizza Testo di Nino Gemelli, regia di F. Passafaro16. Questi fantasmi! Testo di Eduardo, regia di F. Passafaro17. Tavano, ragionier Antonio Testo e regia di Francesco Passafaro18. Questa sera si recita a soggetto IV saggio Laboratorio Teatro Incanto a cura degli insegnanti del Laboratorio, regia di F. Passafaro19. Pinocchio – Incanto delle Favole20. I vestiti nuovi dell’imperatore – Incanto delle Favole21. Basta: abbasta e suverchja Testo di Nino Gemelli, regia di F. Passafaro22. Una storia d’amore a Catanzaro – Incanto delle favole23. ViVa Catanzaro! Testo e regia di Francesco Passafaro24. Ma Fino A quando V saggio Laboratorio Teatro Incanto a cura degli insegnanti del Laboratorio, regia di F. Passafaro25. La bella e la bestia – Incanto delle favole26. La spada nella roccia – Incanto delle favole27. Ditegli sempre di si Testo di Eduardo, regia di F. Passafaro28. Cuda ‘mpagghjata Testo di Nino Gemelli, regia di F. Passafaro29. 70.000 buoni motivi Testo e regia di Francesco Passafaro30. S come sogno VI saggio Laboratorio Teatro Incanto a cura degli insegnanti del Laboratorio, regia di F. Passafaro31. Viva la Calabria Testo e regia di Francesco Passafaro32. Aggiungi un posto a tavola VII saggio Laboratorio Teatro Incanto a cura degli insegnanti del Laboratorio, regia di F. Passafaro33. Aggiungi un posto a tavola Testo di Garinei e Giovannini, regia di F. Passafaro34. Saggio VIII saggio Laboratorio Teatro Incanto a cura degli insegnanti del Laboratorio, regia di F. Passafaro35. Il mercante e la figlia – C’era ‘na vota36. Re Pepe – C’era ‘na vota37. Tanti auguri amore, Regia di F. Passafaro38. Natale in Casa Cupiello Testo di Eduardo, regia di F. Passafaro (versione completa)39. Solo per numeri uni IX saggio Laboratorio Teatro Incanto a cura degli insegnanti del Laboratorio, regia di F. Passafaro.