Elezioni, Berlusconi: "Mi candido per vincere"

ROMA, 15 GENNAIO - Silvio Berlusconi, criticando il Governo Renzi durante un'intervista al Corriere della sera, ha asserito: “Il governo Renzi è caduto perché ha voluto usare il referendum per ottenere quella legittimazione elettorale che non aveva mai avuto dalle urne. È ora quindi che gli italiani possano scegliere da chi essere governati. Tuttavia è necessaria una legge elettorale che consenta, come ha detto il presidente Mattarella, di andare al voto con un sistema ordinato e razionale. Sono ottimista di natura, -ha continuato- e nonostante tutto credo nella giustizia. Quindi la ritengo piuttosto probabile (la candidatura) e assolutamente auspicabile nell’interesse della democrazia e dell’Italia. Mi candido per vincere».

Per quanto riguarda il suo appoggio al centro-destra ha aggiunto che “Alle prossime elezioni amministrative mi auguro che il centro-destra sia in grado di presentarsi unito in tutte le città più importanti, e noi siamo pronti a sostenere i bravi sindaci di Forza Italia, della Lega o di Fratelli d’Italia, come abbiamo sempre fatto. A livello nazionale spero possa accadere lo stesso, ma questo non può significare lo stravolgimento del nostro ruolo politico.”

Parlando, invece, del Presidente della Repubblica Mattarella, ha voluto spendere qualche parola sull'ammirazione che nutre per lui, asserendo che “Mattarella viene da una storia e da una cultura politica molto diverse dalla mia, ma gli ho sempre riconosciuto preparazione e autorevolezza, dignità e garbo istituzionale. E poi non posso dimenticare come il suo impegno politico nasca da un grande valore morale e civile, come risposta a un gravissimo atto di criminalità che lo ha colpito negli affetti più cari.”

Chiara Fossati

immagine da www.tgcom24.it