Ritorno alle urne, Napolitano: \'\'Elezioni dopo scadenza naturale\'\'

ROMA, 1 FEBBRAIO – ‘’Nei paesi civili alle elezioni si va a scadenza naturale e a noi manca ancora un anno. In Italia c'è stato un abuso del ricorso alle elezioni anticipate.’’ Il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano commenta la richiesta delle elezioni anticipiate a giugno, richieste in particolare dall’ex premier Matteo Renzi, oltre a Lega e Movimento 5 Stelle.

‘’Bisognerebbe andare a votare o alla scadenza naturale della legislatura- ha aggiunto Napolitano - o quando mancano le condizioni per continuare ad andare avanti. Per togliere la fiducia ad un governo deve accadere qualcosa. Non si fa certo per il calcolo tattico di qualcuno...".

‘’Calcolo tattico’’ che si potrebbe ricondurre alle ultime azioni dell’ex premier Matteo Renzi Renzi che in questi giorni ha raggiunto un accordo (con l’appoggio l’appoggio di Pd, M5S, Lega e Fdi) per portare la legge elettorale approderà nell’Aula della Camera il 27 febbraio e accelerare i tempi verso il voto.

Maria Azzarello

Credit immagine: euronews.it