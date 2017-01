Emergenza Centro Italia: Gentiloni riferirà alle Camere

ROMA, 21 GENNAIO - L’emergenza in Centro Italia, colpito da nuove scosse sismiche e dalle forte nevicate, ha messo in luce la richiesta di nuovi interventi da porre in essere. Il Presidente Gentiloni ha così deciso di riferire al Parlamento su quanto è avvenuto nei giorni scorsi nelle zone colpite.Questo è stato riferito da alcune fonti di Palazzo Chigi.

Intanto all’Hotel Rigopiano continuano le operazioni di salvataggio. Sfortunatamente risulta essere tra le vittime la madre del bambino diventato il simbolo della speranza, ora ricoverato in ospedale, il padre invece è ancora disperso. Undici persone salve e cinque per ora i morti, 23 sono i dispersi.

Il Premier Gentiloni ha affermato la volontà di stanziare 30 milioni soprattutto per rendere la viabilità più fluida ai mezzi di soccorso. Quattro miliardi sono stati già stanziati, ma non si esclude la possibilità di ulteriori aiuti per la ricostruzione.

