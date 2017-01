Emergenza gelo. Domani chiuse a Catanzaro anche le scuole di competenza provinciale

CATANZARO, 09 GENNAIO - Domani, lunedì 9 gennaio, saranno chiuse anche le scuole superiori di Catanzaro di competenza dell’Amministrazione provinciale guidata dal presidente Enzo Bruno.

Una determinazione conseguente all’emergenza gelo peggiorata in queste ultime ore che il presidente della Provincia di Catanzaro e il sindaco Sergio Abramo hanno convenuto di estendere alle scuole superiori del Capoluogo, dopo l’ordinanza emanata dall’assessore comunale di Catanzaro relativa alla chiusura delle scuole comunali.Bruno e Abramo, infatti, in contatto telefonico, hanno convenuto di far sospendere le attività didattiche in tutte le scuole di ordine e grado di Catanzaro, comprese quelle di competenza provinciale.