Attentato Gerusalemme: sei arresti

GERUSALEMME, 9 GENNAIO - La polizia israeliana ha arrestato sei persone in seguito all'attentato compiuto nella giornata di ieri a Gerusalemme, dove un camion guidato da un autista palestinese ha travolto e ucciso quattro soldati. Il responsabile della vicenda è stato freddato. Il conducente del mezzo su cui viaggiavano i militari ha dichiarato via radio, subito l'assalto, che l’assalitore dopo aver investito gli agenti ha inserito la retromarcia ed è ripassato su di loro. A quel punto i soldati rimasti illesi hanno fatto aperto il fuoco uccidendo l'autista palestinese.

Fra gli arrestati di oggi, ha precisato una portavoce della polizia, cinque sarebbero congiunti dell'attentatore, Fadi al-Qanbar, anni 28, che secondo le autorità locali era un sostenitore dello Stato Islamico. Il modus operandi dell'autore dell'efferato gesto ricorda quello messo in atto a Nizza e Berlino. L'attentatore, infatti, si è lanciato sul gruppo di militari fermi ad una fermata di autobus sulla Promenade di Armon Hanatziv, quartiere ebraico di Gerusalemme est, nonché luogo molto frequentato anche dai turisti. I funerali delle vittime, tre soldatesse e un soldato tutti di circa 20 anni, si svolgeranno nei prossimi giorni in diversi cimiteri di Israele.

Sempre nella giornata di ieri, subito dopo l'attentato, si sono verificati diversi incidenti nel rione di Jabel Mukaber (Gerusalemme est) dove l'assalitore risiedeva e la polizia è stata costretta ad intervenire.

Luigi Cacciatori

Immagine da ilfattoquotidiano.it