Attentato Isis ad Aleppo: almeno 30 morti

ALEPPO, 26 DICEMBRE - Secondo quanto riferisce l'esercito turco, almeno trenta persone sono rimaste uccise in un attentato dell'Isis ad Al Bab, il distretto ad est di Aleppo in mano ai jihadisti. La ragione dell'assalto, di cui ancora non si conoscono le dinamiche e le modalità omicidiarie, sembra essere un chiaro tentativo del sedicente Stato Islamico di impedire alle persone di fuggire, di abbandonare dunque la città.

I ribelli siriani, sostenuti da truppe turche, hanno posto l’assedio alla città controllata dallo Stato dei Tagliagole da settimane, con l'operazione "Eufrate Shield", avviata dalla Turchia quasi quattro mesi fa per spazzare i sostenitori sunniti della linea dura e i combattenti curdi dal confine con la Siria.

Nel mentre, proprio oggi, il presidente siriano Assad ha visitato un orfanotrofio cristiano nei pressi della capitale Damasco. Le immagini pubblicate sulla pagina Facebook della presidenza siriana mostrano Assad con la moglie Asma insieme alle suore e agli orfani nel sobborgo di Sednaya.

Luigi Cacciatori

Immagine da