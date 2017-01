Esuberi Sky, l\'assemblea dei giornalisti proclama 4 giorni di sciopero

ROMA, 19 GENNAIO - Al termine dell’agitata assemblea tenuta tra i giornalisti della redazione di Sky Tg24, la decisione presa all’unanimità riguarda quattro giorni di sciopero in data ancora da definire. La motivazione risiede nel piano di riorganizzazione delle redazioni annunciato lo scorso martedì da Sky Italia, il quale prevede quasi 200 esuberi e un drastico ridimensionamento della sede di Roma a favore di quella milanese.

“L’Assemblea ha espresso la propria contrarietà alla chiusura della sede di Roma in Via Salaria del telegiornale così come comunicata dall’azienda”, si legge nel comunicato della rappresentanza sindacale dei giornalisti, il Comitato di Redazione. “Il cdr ribadisce la propria preoccupazione per le ricadute occupazionali e per l’impatto sulla vita di centinaia di colleghi e delle loro famiglie. Il piano, così come presentato, porterebbe allo sradicamento del nostro telegiornale che fin dalla prima edizione nel 2003 va in onda da Roma e che, nella Capitale, ha costruito la sua credibilità dimostrando di essere un protagonista del panorama informativo italiano”.



I giornalisti si sono presentati in sede urlando “buffoni” e “pagliacci” e mostrando cartelli con la scritta “Sky deve rimanere a Roma”. Inoltre con due comunicati, anche l’associazione Stampa romana e la Federazione nazionale stampa italiana si sono schierati dalla parte dei dipendenti di Sky TG24.

Maria Azzarello