Europarlamento, Salvini e Meloni contrari elezione Tajani

ROMA, 18 GENNAIO - Antonio Tajani, del Partito popolare europeo, ieri è stato eletto presidente del Parlamento Ue con 351 voti dall'Assemblea di Strasburgo, contro i 282 ottenuti dal candidato socialista Gianni Pittella nel ballottaggio tra i due. L'elezione di Tajani non è stata accolta in modo favorevole da Matteo Salvini, leader della Lega Nord e da Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.

A caldo, il numero 1 del Carroccio, ha così commentato il risultato della votazione che ha decretato la vittoria dell'esponente popolare: "Tajani? Macché italiano, è solo l'ennesimo domestico al servizio della Merkel". Oltre al pensiero colorito e piccato, Salvini ha anche lanciato un duro affondo nei confronti di Forza Italia, asserendo quanto segue: "Pur di portare a casa la poltrona europea, FI ha chiesto e ottenuto i voti degli amici di Monti e di Prodi, dei difensori dell’euro, delle banche e dell’immigrazione di massa che stanno massacrando l’Italia. Se il buongiorno si vede dal mattino, tanti saluti a Forza Italia. Chi difende quest’europa e l’euro fa il male dell’Italia e non sarà alleato della Lega".

È sulla stessa lunghezza d'onda Giorgia Meloni, che dal suo profilo Facebook fa eco alle dichiarazioni di Salvini. "Un italiano, Antonio Tajani, è stato eletto presidente del Parlamento Europeo. Mi piacerebbe che si rendesse protagonista di una fase di cambiamento nella quale le istituzioni agiscono per il bene dei popoli europei e non per difendere gli interessi della grande finanza e delle lobby economiche".

"Da italiana - sottolinea la Meloni - ne sarei fiera", ma il post prosegue e viene concluso con un commento che di certo non lascia dubbi a soggettive interpretazioni: "è stato eletto dai partiti della Merkel, di Juncker, di Mario Monti, di Alfano e temo che resterà fedele a questi signori che hanno trasformato la UE in un comitato d'affari di truffatori e usurai".

Il Passaggio formale di consegne tra il presidente uscente del parlamento europeo Martin Schulz e il nuovo presidente Antonio Tajani è previsto nella tarda mattinata di oggi.

Luigi Cacciatori

Immagine da formiche.net