Ferrara, marito e moglie trovati morti in casa: si indaga per duplice omicidio

FERRARA, 10 GENNAIO – Giallo nel Ferrarese. Marito e moglie sono stati trovati morti nella loro casa di Pontelangorino. Sul posto sono intervenuti i militari del Reparto operativo di Ferrara e di Comacchio. Sui corpi dell’uomo, 59 anni, e della donna, 45 anni, i carabinieri hanno trovato segni di violenza. Pertanto si indaga per duplice omicidio.

Secondo le prime informazioni, a scoprire i cadaveri e a dare l’allarme sarebbe stato il figlio 16enne della coppia. Il ritrovamento è avvenuto attorno alle 13. I corpi erano in due punti diversi della casa: quello dell'uomo in garage, quello della donna in cucina. Entrambi avevano sacchetti di plastica in testa. La coppia, oltre al ragazzo di 16 anni, ha un altro figlio più grande, che studia e vive a Torino. I media locali riferiscono che si tratta dei gestori di un ristorante conosciuto nella zona.

[foto: ilfattoquotidiano.it]

Antonella Sica