Festa della pace con i ragazzi a Cassano all'Ionio "Beati gli operatori di Pace"

CASSANO ALL’IONIO (CS) 22 GENNAIO - Come ogni anno la diocesi di Cassano all'Jonio invita i bambini e i ragazzi a fermarsi e a pensare alla Pace. “Beati gli operatori di Pace”: questo lo slogan con il quale l’Azione Cattolica Ragazzi, il Centro Diocesano Vocazioni e l’Ufficio Catechistico, si preparano a vivere la consueta e tanto attesta Festa della Pace che si svolgerà questa domenica a Cassano all’Ionio, a partire dalle ore 9 (raduno al piazzale dell'ex stazione).

Anche quest’anno la giornata, caratterizzata in particolare dalla Marcia per la Pace, sarà rivolta a tutti i bambini (scuole elementari) e a tutti i ragazzi (scuole medie) della nostra Diocesi per seguire gli orientamenti diocesani che ci spingono a creare ponti e relazioni fra tutte le associazioni, i movimenti, gli uffici e le parrocchie presenti nel nostro territorio.

Tutti i partecipanti dovranno provvedere a munirsi di un fiocco di carta crespa da portare al collo e di una trombetta, sullo stile del circo, dato che l’ambientazione della giornata sarà quella dell’affascinante vita del circo. In questo mondo troviamo i tratti caratteristici della Chiesa, comunità di persone che porta il suo spettacolo in giro per il mondo per seguire la propria missione: portare un sorriso a tutte le persone che incontreranno. Il tutto servirà anche per rendere la marcia ricca di colori.

Per facilitare l’organizzazione è necessario comunicare ai responsabili di Azione Cattolica Ragazzi entro e non oltre il 15 gennaio l’adesione e il numero dei bambini e dei ragazzi partecipanti, specificandone possibilmente l’età.

Sempre domenica 22 gennaio, a margine della festa della Pace dell’ACR, si svolgerà un momento di riflessione sul Messaggio di Papa Francesco in occasione della 50esima Giornata Mondiale della Pace quest’anno dedicato alla non violenza.

«La nostra Chiesa diocesana – spiega il direttore dell’Ufficio di Pastorale del Lavoro e dei Problemi Sociali, don Giuseppe Arcidiacono – vivrà così due momenti: uno al mattino, in cui bambini e ragazzi si incontreranno per vivere la consueta e tanto attesta Festa della Pace, momento curato dall’Azione Cattolica Ragazzi, dal Centro Diocesano Vocazioni e dall’Ufficio Catechistico; l’altro, la sera, a cura dell’Ufficio di Pastorale del Lavoro e dei Problemi Sociali, in collaborazione con Caritas diocesana, Ufficio per le Comunicazioni Sociali, Azione Cattolica e Movimento Lavoratori Azione Cattolica.»

L’incontro-dibattito avrà luogo a Cassano allo Ionio, nella Basilica Cattedrale, dalle 19.00 alle 20.30. Moderati dal giornalista, Luigi Cristaldi, interverranno il Vescovo di Cassano, mons. Francesco Savino, il magistrato presso il Tribunale di Castrovillari, Teresa Reggio, l’obiettore di coscienza Alfonso Canale, segretario della Caritas di Reggio Calabria – Bova, Roberto Fittipaldi, giornalista e autore di Rai 1, nonché direttore dell’Ufficio per le Comunicazioni Sociali della Diocesi di Cassano all’Jonio.