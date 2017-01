Festa di San Francesco di Sales "Giornata regionale dei giornalisti cattolici"

Arcidiocesi metropolitana di Catanzaro - Squillace. Per la festa di San Francesco di Sales, si celebrerà a Catanzaro, il 20 gennaio prossimo, la giornata regionale dei giornalisti cattolici

CATANZARO 14 GENNAIO - In prossimità della festa di San Francesco di Sales, Vescovo e Dottore della Chiesa, Patrono dei giornalisti, degli scrittori e degli operatori della comunicazione sociale, Venerdì 20 gennaio 2017, alle ore 17.00, l'Arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, S.E. Mons. Vincenzo Bertolone, Presidente della Conferenza Episcopale Calabra, presiederà la Santa Messa, nella “Chiesa del Monte” della città capoluogo.

Seguirà nell’aula “Sancti Petri” (Arcivescovado), alle ore 18.00, la presentazione del libro “Dante Sabinis, sacerdote della gioia”, scritto dal giornalista catanzarese Luciano Regolo.



A modera sarà don Giovanni Scarpino, direttore dell’Ufficio regionale per le Comunicazioni Sociali.

Interverrano con l’autore: Giuseppe Soluri, presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Calabria; Carlo Parisi, Segretario Generale agg. FNSI e Presidente regionale UCSI; Antonio Gaspari, direttore di “Zenit” e “Frammenti di Pace”.



Concluderà S.E. Mons. Vincenzo Bertolone, Arcivescovo metropolita.

Nel corso della serata sara' divulgato il messaggio del Santo Padre per la 51ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali sul tema: «“Non temere, perché io sono con te” (Is 43,5). Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo».

locandina