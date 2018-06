FF.ss. Sala: Lettera aperta al sindaco Sergio Abramo

CATANZARO 6 GIUGNO - Riceviamo e pubblichiamo integralmente il testo Lettera aperta al sindaco Sergio Abramo

Caro Sergio,

Ti chiediamo scusa se usiamo un tono confidenziale, ma Tu sei anche il nostro sindaco, il sindaco di tutta Catanzaro.

Abbiamo apprezzato molto il Tuo ultimo intervento col quale hai mostrato apertura rispetto al recupero dell’antica stazione ferroviaria di Sala alla sua funzione originaria. Sarebbe bello se ci facessi realizzare questo sogno perché è l’intera città di Catanzaro a chiedertelo e a desiderarlo.



Noi parliamo quotidianamente con tanti concittadini i quali non aspettano altro che riprendersi il passato. Sarebbe bello se Tu lottassi con noi per far rivivere alla città quei fasti e quei valori che sono stati persi nel 2008; Tu, come la Tua famiglia, sei un catanzarese verace, hai vissuto la vita a Catanzaro e ricorderai quello che la stazione della Ferrovia dello Stato di Sala ha rappresentato per Catanzaro per 121 anni, e tutto ciò che ha dato al capoluogo di regione: avevamo una stazione ferroviaria in centro città, com’è giusto che sia e come avviene in tutte le città del mondo. Vorremmo ripristinare quella situazione e contestualmente lavorare per far sì che dallo Ionio al Tirreno, passando appunto per Catanzaro Centrale, si realizzi la tratta veloce. È possibile, coerente, funzionale e soprattutto giusto.



Ritorna ad essere uno di noi, a lottare con noi, perché è bello condividere insieme tante battaglie. I cittadini devono essere i Tuoi ispiratori nelle scelte della vita politica e perciò crediamo di rivolgerti un invito: dovresti evitare di ascoltare chi ti fornisce consigli senza fare tutte le valutazioni, avere una visione complessiva delle cose, essere lungimiranti sullo sviluppo del territorio.



Noi siamo fiduciosi e speriamo che questa storia si completi con una grande festa. Tutti insieme. Non perdiamo questo treno! Grazie

Ing. Claudio Ruga

In rapprentanza delle ventidue Associazioni di Catanzaro