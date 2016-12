Fiorella Mannoia in concerto al PalaMilone di Crotone "Combattente Il tour"

Fiorella Mannoia in concerto al PalaMilone di Crotone il 28 aprile con una data di “Combattente Il tour”

CROTONE 28 DICEMBRE - Fiorella Mannoia arriverà a Crotone con il suo “Combattente - Il Tour”. Ad annunciare il concerto per il prossimo 28 aprile, al PalaMilone, è il promoter Maurizio Senese della Esse Emme Musica che organizzerà l’evento e che promette grandi appuntamenti per la città pitagorica – il 3 febbraio ci sarà anche Anna Maria Barbera, sempre al PalaMilone -, grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale: «Ringrazio l’assessore allo Sport e Turismo, Giuseppe Frisenda – ha tenuto ad affermare Senese -, che punta proprio ai grandi eventi per promuovere Crotone».

Fiorella Mannoia, a seguito del grande successo che la sessione invernale del suo tour sta riscuotendo in tutta Italia, ha deciso di ripartire in primavera con ulteriori date tra cui, appunto, quella di Crotone.Con la sua consueta forza interpretativa Fiorella Mannoia in ogni concerto presenterà al pubblico le note del suo ultimo album “Combattente” e i suoi grandi successi. Sul palco sarà accompagnata dalla sua band con Davide Aru alla chitarra, Luca Visigalli al basso, Bruno Zucchetti al pianoforte e alle tastiere, Diego Corradin alla batteria e Carlo Di Francesco, direttore artistico del tour, alle percussioni.Attualmente è in radio “Nessuna conseguenza”, il nuovo singolo estratto da “Combattente” che racconta una storia di lotta quotidiana e soprattutto della forza di reagire. Il brano, scritto da Federica Abbate e Cheope, affronta il tema della violenza psicologica sulle donne, purtroppo sempre tristemente attuale, e della capacità di uscirne e di rinascere.I biglietti per assistere al concerto al PalaMilone sono già in prevendita, nei circuiti abituali della TicketServiceCalabria, partner TicketOne, con i seguenti prezzi: settore Gold 69€, settore Poltrona 57,50€, Tribuna centrale 46,00€, Tribuna 38,00€, Tribuna laterale 30,00€.

Per informazioni

Esse Emme Musica di Maurizio Senese

Via San Giorgio 5, 88100 Catanzaro

Tel. 0961.872883

Fax 0961.745672

www.essemmemusica.it

www.ticketservicecalabria.it