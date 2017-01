Firenze: artificiere ferito dall\'esplosione di un pacco bomba

FIRENZE, 1 GENNAIO - Un artificiere della polizia è rimasto ferito per lo scoppio di un ordigno trovato davanti un locale commerciale a Firenze. Una pattuglia della polizia aveva trovato un involucro sospetto davanti la libreria che fa riferimento a Casa Pound, in Via Leonardo da Vinci, non lontano dal centro storico.

Gli agenti della pattuglia, hanno subito capito che il pacco non poteva essere, per dimensioni e forma, un grosso petardo della notte di San Silvestro. Durante le operazioni di disinnesco l'agente è rimasto ferito seriamente soprattutto alle mani e al volto. L'incidente è accaduto intorno alle 5:30 di oggi.

(fonte immagine Sinapsi News)



Caterina Apicella