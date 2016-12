Firenze, bambino di 22 mesi muore per meningite

FIRENZE, 29 DICEMBRE – Ancora una vittima di meningite. Si tratta di un bambino di 22 mesi, morto nella notte all'Ospedale Meyer di Firenze. Il piccolo era arrivato nella serata di ieri al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Lucca, in condizioni già gravissime per una forma di sepsi meningococcica di tipo C. Nella notte è stato trasferito d'urgenza al Meyer, dove i medici hanno confermato la diagnosi e hanno cercato di rianimare il piccolo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Da quanto si apprende, il bambino non era stato vaccinato. I familiari e le persone che sono venute in contatto con il bambino sono già stati sottoposti alla profilassi dall'Asl, che ha subito attivato le procedure del caso dopo un primo riscontro sulla meningite. Nel frattempo il Meyer ha disposto altri esami.

L'infezione da meningite del ceppo C è la forma che ha fatto più vittime, anche in Toscana.

[foto: luccaindiretta.it]

Antonella Sica