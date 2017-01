Firenze, falso allarme bomba in piazza della Repubblica. Artificieri fanno brillare borsa sospetta

FIRENZE, 5 GENNAIO - Allarme bomba a Firenze per una busta nera sospetta abbandonata in piazza della Repubblica, vicino alla giostra dei bambini. La borsa è stata segnalata alla polizia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e gli artificieri che hanno provveduto all'evacuazione della zona mettendola in sicurezza e blindando gli ingressi con il nastro bianco e rosso che ha vietato l'accesso ai pedoni.

Gli artificieri hanno fatto brillare, con il cannoncino ad acqua, la borsa sospetta all'interno della quale c'era probabilmente una confezione di profumo, ma per fortuna nessun ordigno. La piazza è stata quindi riaperta dopo circa un'ora e mezzo, e molti sono stati i curiosi che si sono avvicinati per vedere i resti subito portati via dagli agenti della digos.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine lanazione.it)