Firenze, morto migrante di 35 anni per incendio in un capannone

SESTO FIORENTINO, 12 GENNAIO - Ieri sera, a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, è scoppiato un incendio nel capannone che un tempo ospitava il mobilificio Aiazzone e che, da tempo, era occupato dai migranti. Uno di essi, di trentacinque anni, è stato trovato all'interno del fabbricato con delle gravissime ferite sul corpo che, nella notte, lo hanno portato alla morte.

L'uomo è stato rianimato più volte prima di essere trasportato all'ospedale dove, poco dopo, è morto.

L'ex mobilificio era stato occupato dagli extracomunitari, richiedenti asilo, nel 2014. Per coloro che non sono rimasti feriti la notte è proseguita in tenda, vicino al capannone. Il sindaco del paese, Lorenzo Falchi, ha chiesto aiuto ai paesi confinanti ma i migranti avrebbero rifiutato per non dividersi.

A causa del freddo sono state quindi distribuite delle coperte e un pasto caldo.

Il bilancio dell'incendio è quello di un morto e di due feriti che, però, non sarebbero in pericolo di vita.

Chiara Fossati

immagine da www.repubblica.it