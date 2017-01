Firenze, ragazza muore sotto un treno. Il fidanzato rivela: "L'hanno spinta"

MONTELUPO FIORENTINO, 17 GENNAIO - Aliona N., una ragazza di trentacinque anni, è stata investita dal regionale proveniente da Pisa e diretto a Firenze, nella stazione di Montelupo Fiorentino. È successo ieri sera, alle 21.15 circa. La ragazza si trovava sulla banchina, ma appena prima che arrivasse il treno è stata trovata senza vita in mezzo alle rotaie. Secondo il fidanzato, che si trovava con lei, non sarebbe stato un incidente, ma l'avrebbero spinta.

“Me l'ha ammazzata il Marocco. Il marocchino me l’ha ammazzata, me l’ha ammazzata”, ha affermato il fidanzato, Marco G., di trentuno anni. Secondo le prime indagini e le prime testimonianze, i due ragazzi potrebbero aver bevuto prima dell'accaduto.

Potrebbe quindi essere utile la testimonianza di una donna che si trovava poco distante da loro al momento dell'incidente.

Le indagini per capire quali sono state le dinamiche e, soprattutto, per sapere se è stato un incidente o un atto volontario di qualcuno, sono ancora in corso.

Chiara Fossati

immagine da www.gonews.it