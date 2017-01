Fisco: Gdf Reggio Calabria, sequestro beni per 9 mln

REGGIO CALABRIA, 17 GENNAIO - Sette persone sono accusate di bancarotta fraudolenta, per aver distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i beni di una societa', causando un danno di rilevante gravita', ed avendo cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della stessa.

L'ordinanza, eseguita dalla guardia di finanza di Reggio Calabria prevede 3 persone agli arresti domiciliari e 4 con divieto di dimora. Il gip del tribunale di Palmi ha inoltre disposto il sequestro di 4 societa' e di conti corrente, riconducibili alle stesse persone per un valore di circa 9 milioni di euro.