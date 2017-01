Focara di Novoli: festa blindata nel salento per il celebre falò di Sant\'Antonio abate

NOVOLI, 14 GENNAIO 2017 - Nell'ambito dei preparativi per l'accesione della tradizionale Focara di Novoli, nel Salento, le forze dell'ordine saranno impegnate in un servizio speciale per garantire la sicurezza dei cittadini, soprattutto in occasione della giornata più importante della festa - il 16 gennaio - quando alle 20 sarà acceso il falò in onore di Sant'Antonio Abate.

La Focara di Novoli è il più grande evento invernale della provincia di Lecce e l'anno scorso raccolse circa 120.000 persone nel comune salentino. Quest'anno, in virtù del particolare rischio attentati, il dispositivo di sicurezza sarà caratterizzato da controlli straordinari e dall'applicazione di tutte le misure antiterrorismo previste dal Viminale per i grandi eventi.

Non è la prima volta i dispotivi antiterrorismo vengono applicati per i grandi eventi del Salento. La scorsa estate, infatti, anche la Notte della Taranta a Melpignano e la festa di Sant'Oronzo a Lecce sono state garantite con queste particolari misure di sicurezza.

Controlli serrati sono stati disposti anche alla stazione e nelle aree di parcheggio. L'accesso dei veicoli alla zona della festa sarà limitato ai soli mezzi dei residenti e a quelli autorizzati. Inoltre, è prevista anche la bonifica di tutti i camion degli ambulanti attorno alla pira e dei fornitori di servizi per l'accensione e il concerto. Saranno create anche aree di prefiltraggio, con possibili controlli dei visitatori nel perimetro intorno al falò.

L'accensione della Focara sarà preceduta, nel pomeriggio di lunedì, dalla tradizionale benedizione e dalla processione. Alle 20, vi sarà uno spettacolo pirotecnico e l'esibizione del corpo di ballo de La notte della Taranta. La parte musicale dell'evento culminerà nel concertone del 16 gennaio, a cui parteciperà, tra gli altri, Vinicio Capossela.

Daniele Basili

immagine da leccenews24.it