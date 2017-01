Forlì, polizia sequestra 8 kg di droga: arrestati quattro uomini di origine albanese

FORLÌ, 31 GENNAIO - Sono finiti in manette all'alba di oggi quattro albanesi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La polizia di Forlì-Cesena ha condotto l'operazione nelle province di Rimini e Ravenna con la preziosa collaborazione delle rispettive squadre mobili delle questure interessate. Gli agenti hanno provveduto al sequestro di circa 6 kg di cocaina, 2 kg di marijuana, 200 grammi di hascisc, materiale per il confezionamento e la preparazione dello stupefacente tra cui una pressa idraulica e una somma di denaro che ammonterebbe a 54mila euro.

Una parte della droga è stata rinvenuta e sequestrata all'interno di un'automobile, mentre un altro quantitativo è stato trovato nelle abitazioni private dei quattro arrestati. Da quanto scrivono i media locali, risulta possibile che se le sostanze stupefacenti fossero state immesse sul mercato, al sodalizio avrebbero potuto generare un valore commerciale pari a circa un milione di euro.

Le persone tratte in arresto non avevano un'occupazione stabile e sembra che agissero sul territorio romagnolo, occupando le piazze di spaccio della riviera ma anche delle province limitrofe. La polizia, durante l'attività investigativa incentrata sulla ricerca delle fonti di prova, è riuscita a monitorare gli incontri e le cessioni illecite grazie ad attività di osservazione statica e dinamica consistente in numerosi servizi di pedinamento e di appostamento.

Luigi Cacciatori

Immagine da cataniaoggi.it